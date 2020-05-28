Коронавирус за сутки нашли в 32 населенных пунктах Ленобласти

В Ленобласти подтверждено 2660 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти подтверждено 2660 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области за сутки подтвердили 51 новый случай коронавируса. Зараженных выявили в 32 населенных пунктах.

С начала пандемии коронавирусом заразились 2 тыс. 660 человек. Выздоровели 1 тыс. 294 человека, скончались 11. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти 28 мая со ссылкой на оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах.

Заражения зарегистрированы в Волосово, Сумино, Смёдово, Новой, Выборге, Гатчине, Покровской, Дружной горке, Ивангороде, Кировске, Горах, Аннино, Пигалево, Приозерске, Борисово и других населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 383 новых случая коронавируса.