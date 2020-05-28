В Бельгии число заразившихся коронавирусом выросло до 57 849

В Бельгии за сутки выявлено 257 случаев заражения коронавирусом, 31 человек умер.

Таким образом число зараженных в Бельгии достигло 57 849 человек, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Госпитализированы 47 пациентов, в реанимации находятся 208 человек. Выздоровели 107 человек.

С начала эпидемии в стране умерли 9 388 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 820 937 человек. Скончались 358 100 человек, при этом 2 522 136 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 379 051 человек, умерли 4 142. При этом 150 993 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.