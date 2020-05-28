«СКА», «Амур» и «Металлург» обменялись хоккеистами — что приобрел Петербург?

&#171;СКА&#187;, &#171;Амур&#187; и &#171;Металлург&#187; обменялись хоккеистами &#8212; что приобрел Петербург?
Петербургский клуб не вписывался в жесткий потолок зарплат, лишив платежку дорогостоящих активов, и "скинул излишек". Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Между тремя хоккейными клубами произошел сложный обмен участниками, в результате которого все остались в выигрыше.

Так, петербургский «СКА» покинули Илья Каблуков и Максим Карпов, перешедшие в хабаровский «Амур». До этого армейцы, в обмен на Игоря Руденкова, «Амуру» же передали Сергея Плотникова, который затем перебрался в магнитогорский «Металлург». Хабаровский клуб получил взамен нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова. Спиридонова и Замулу впоследствии также получил СКА.

Как считают эксперты издания Nevasport.ru, вследствие такой сложной комбинации петербургский клуб освободился, «скинув» дорогостоящих игроков. Таким образом, СКА сделал ставку на молодых игроков, собирая «наиболее талантливых юниоров лиги».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у хоккеиста Александра Овечкина родился второй ребенок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
амур металлург санкт-петербург ска спорт хоккей
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собак научили распознавать коронавирус по запаху
В Петербург прибыли первые троллейбусы поставки 2020 года
Росприроднадзор разберется в обстоятельствах загрязнения реки Оккервиль ...
Завод Nissan в Петербурге опять приостановит работу на три недели
В Петербурге зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году
«СКА», «Амур» и «Металлург» обменялись ...
В Петербурге мошенники заставили старушку купить БАДы на 250 тысяч, убедив ...
Аферистка-«туроператор» обманула 50 жителей Петербурга на 5 млн рблей