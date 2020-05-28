«СКА», «Амур» и «Металлург» обменялись хоккеистами — что приобрел Петербург?

Петербургский клуб не вписывался в жесткий потолок зарплат, лишив платежку дорогостоящих активов, и "скинул излишек". Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Петербургский клуб не вписывался в жесткий потолок зарплат, лишив платежку дорогостоящих активов, и "скинул излишек". Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Между тремя хоккейными клубами произошел сложный обмен участниками, в результате которого все остались в выигрыше.

Так, петербургский «СКА» покинули Илья Каблуков и Максим Карпов, перешедшие в хабаровский «Амур». До этого армейцы, в обмен на Игоря Руденкова, «Амуру» же передали Сергея Плотникова, который затем перебрался в магнитогорский «Металлург». Хабаровский клуб получил взамен нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова. Спиридонова и Замулу впоследствии также получил СКА.

Как считают эксперты издания Nevasport.ru, вследствие такой сложной комбинации петербургский клуб освободился, «скинув» дорогостоящих игроков. Таким образом, СКА сделал ставку на молодых игроков, собирая «наиболее талантливых юниоров лиги».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у хоккеиста Александра Овечкина родился второй ребенок.