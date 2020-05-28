Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Почти у четверти взявших кредиты россиян (23 процента) выплаты по ним составляют более 80 процентов от дохода. Фото: pixabay.com

Почти у четверти взявших кредиты россиян (23 процента) выплаты по ним составляют более 80 процентов от дохода. Фото: pixabay.com

В условиях пандемии коронавирусной инфекции долговое бремя граждан РФ достигло пиковых значений, передает Банк России.

Об этом кредитно-финансовая организация сообщает в обзоре финансовой стабильности государства. По сведениям регулятора, объем платежей по кредитам в процентах от текущего дохода среди россиян по состоянию на 1 апреля текущего года достиг 10,9%, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений.

В Банке России отмечают, что 23% граждан Российской Федерации, имеющих долговую нагрузку, выплата по кредитам превышает 80% дохода. В организации признают, что пандемия стала шоковым событием для экономики страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве труда предложили меры по стабилизации положения трудоспособного, но оставшегося без работы ввиду пандемии населения.