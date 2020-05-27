В Минтруда предложили временно утроить минимальное пособие по безработице

Глава Министерства труда РФ Антон Котяков выступил с предложением на три месяца увеличить в 3 раза (до 4,5 тысяч рублей) минимальное пособие по безработице.

Об этом министр заявил в среду, 27 мая, в ходе заседания под председательством президентом России России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал это предложение, как и ряд других. В частности, президент согласился с необходимостью продлить на три месяца выплату ранее назначенных пособий по безработице тем, кто во время коронавирусной пандемии лишился на него права.

Также Путин одобрил распространение ежемесячных детских выплат в размере 3 тысяч рублей на тех, кто потерял работу до 1 марта и счел разумным выплачивать индвидуальным предпринимателям, закрывшим свой бизнес, максимальное пособие по безработице в 12 130 руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова считает необходимым расширить единовременные детские выплаты в 10 тысяч рублей на подростков 16-17 лет.