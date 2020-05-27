Анна Кузнецова предложила распространить «детские» выплаты на подростков 16 и 17 лет

Подростки не могут полноценно работать, при этом затраты на них равны потребительской корзине взрослого человека, отметила Кузнецова. Фото: kremlin.ru

Подростки не могут полноценно работать, при этом затраты на них равны потребительской корзине взрослого человека, отметила Кузнецова. Фото: kremlin.ru

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила распространить вспомогательные выплаты для детей на подростков 16 и 17 лет.

Сейчас претендовать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка могут семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно. Предложение Кузнецовой рассмотрят в правительстве Российской Федерации, передает РИА Новости. Омбудсмен подчеркнула, что получила очень много запросов на расширение поддержки семей.

«А если ребенок инвалид?», — справедливо заметила Кузнецова. Чиновница также добавила, что подростки 16-17 лет по-прежнему находятся на обеспечении родителей, то есть, в абсолютно равных условиях с детьми младшего возраста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Петербурга Александр Беглов распорядился выделить 600 млн рублей из резервного фонда на выплаты врачам, пострадавшим от коронавируса.