Петербург и Ленобласть готовятся к первому этапу снятия ограничений с 1 июня

Петербург и Ленобласть готовятся к первому этапу снятия ограничений с 1 июня
Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург в сотрудничестве с Ленинградской областью ведут подготовку к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава Северной столицы отметил, что хотя эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной, наблюдается тенденция к спаду заболеваемости.

Первый этап выхода из ограничений продлится две недели, с 1 по 14 июня. Для людей старше 65 лет самоизоляция станет рекомендательной мерой, а не обязательной. Кроме того, маски и перчатки станут обязательными только в помещениях и общественном транспорте. Также заработают нотариусы и юристы, и для посещения откроют кладбища — правда, находиться там можно только используя СИЗ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июня в Петербурге возобновят действие льготные проездные.

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