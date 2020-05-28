С 1 июня в Петербурге вернут льготы на проезд

Подробная инструкция по восстановлению ресурса будет опубликована на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, на сайтах ГУП «Организатор перевозок» и Петербургского метрополитена. Фото: Baltphoto

Подробная инструкция по восстановлению ресурса будет опубликована на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, на сайтах ГУП «Организатор перевозок» и Петербургского метрополитена. Фото: Baltphoto

С первого дня лета жители Северной столицы, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, снова смогут пользоваться своими проездными.

При этом ресурс будет в полном объеме восстановлен с момента приостановки действия проездных, то есть по состоянию на 28 марта текущего года. Об этом в четверг, 28 мая, заявили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В течение июня действие билетов возобновляется автоматически при использовании, с 1 июля и до конца года — по заявлению.

Поэтому даже в случае, если владельцы проездных сейчас, к примеру, находятся в самоизоляции, то, вне зависимости от количества времени, проведенного в таком режиме, ресурсы на карте останутся прежними.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург прибыли первые троллейбусы из первой партии лизинговых поставок в этом году.