Предприниматели Петербурга смогут взять кредит и вернуть выплаченную по нему сумму

Предприниматели Петербурга смогут взять кредит и вернуть выплаченную по нему сумму
Фото: pixabay.com

Владельцы бизнеса в Северной столице, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут получить льготный займ, который затем можно вернуть.

Об этом в четверг, 28 мая, заявили в Смольном. Сумма кредита будет определяться по размеру зарплатных выплат сотрудникам за прошлый год, объяснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. При этом максимальный размер такого кредита — 5 миллионов рублей.

Деньги выдаются на 3 года под 2% годовых с отсрочкой первого платежа в один год. На эти цели из городского бюджета выделено дополнительно 2 миллиарда рублей. Этот займ может послужить для компаний, которые справятся с кризисом, «стартовым капиталом для дальнейшего развития».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что долговая нагрузка россиян на фоне пандемии возросла до исторического максимума.

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