Безработных в России может стать в три раза больше

Безработных в России может стать в три раза больше
Россияне теряют работу из-за пандемии. Фото: pixabay.com

Всему причиной пандемия коронавируса, которая оставляет граждан без работы.

Об этом стало известно 28 мая. Данные исследования приводит компания The Boston Consulting Group (BCG). В России количество безработных в ближайшее время может вырасти в 2-3 раза. Если ситуация сложится чуть лучше, то рост не превысит семи процентов. Таким образом, без заработка могут остаться почти восемь миллионов человек.

Во всем мире безработица грозит более 1,9 млрд человек. Часть из них могут перейти на неполную трудовую занятость, то есть опять же останутся без части средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минтруда предложили временно утроить минимальное пособие по безработице. Также Путин одобрил распространение ежемесячных детских выплат в размере 3 тысяч рублей на тех, кто потерял работу до 1 марта и счел разумным выплачивать индвидуальным предпринимателям, закрывшим свой бизнес, максимальное пособие по безработице в 12 130 руб.

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