Уголовное дело: в российском пансионате произошла вспышка коронавируса

В пансионате допускались визиты посторонних лиц и выезды за пределы учреждения. Фото: pixabay

В пансионате допускались визиты посторонних лиц и выезды за пределы учреждения. Фото: pixabay

В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. По факту инфицирования Covid-19 возбудили уголовное дело.

В текущем месяце в пансионате было выявлено 15 случаев заражения новым вирусом. Среди заболевших оказались как постояльцы, так и сотрудники.

Как сообщила областная прокуратура, там игнорировался режим самоизоляция, а также не использовались индивидуальные средства защиты. В пансионат попадали посторонние лица, а также допускались выезды за пределы учреждения.

Вспышка произошла из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о необычном течении коронавирусной инфекции нового типа у пожилых людей. Врачи считают, что самоизоляция может негативно отразиться на физической активности пожилых россиян.