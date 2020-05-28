В Минздраве рассказали о необычном течении коронавируса у пожилых людей

В Минздраве рассказали о необычном течении коронавируса у пожилых людей
Фото: pixabay.com

По данным Министерства здравоохранения лишь у 20% пожилых людей, зараженных коронавирусом, проявляется лихорадка, что свидетельствует об отсутствии борьбы организма с инфекцией.

Такими выводами поделилась главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. По словам медика, у возрастных людей с COVID-19 также наблюдается нарушение памяти, отсутствие аппетита, слабость. При этом врач считает, что самоизоляция может негативно отразиться на физической активности пожилых россиян и советует выходить на прогулки, естественно, при соблюдении всех правил безопасности.

Напомним, что по последним данным в России зарегистрировано 379 051 случай заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ношение защитных масок для людей с хронической обструктивной болезнью легких может быть опасным.

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