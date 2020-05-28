Врач объяснил, при каких условиях вредно носить защитные маски

Медицинскую маску можно использовать только один раз и в течение непродолжительного времени. Фото: pixabay.com

Медицинскую маску можно использовать только один раз и в течение непродолжительного времени. Фото: pixabay.com

ЛОР-врач Владимир Зайцев объяснил, что в некоторых случаях ношение защитной маски может обернуться опасными для здоровья последствиями.

По словам медика, маски противопоказаны людям, страдающим хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). При таком недуге маска затрудняет дыхание, особенно многоразовая, сшитая из ткани, передает ТАСС. Кроме того, тканевые маски не обладают способностью защитить от проникновения клеток вируса, и почти не защищают окружающих в случае, если вы являетесь переносчиком болезни, поэтому риск в случае с ХОБЛ может быть не оправдан.

Однако врач отмечает, что ХОБЛ является опасным сопутствующим заболеванием при заражении коронавирусной инфекцией, поэтому людям с этим диагнозом лучше строго соблюдать режим самоизоляции и не покидать квартиру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению педиатра Евгений Комаровского, жесткий карантин может иметь негативные последствия.