Врач заявил о последствиях жесткого карантина

Он убежден, что перегибать палку нельзя и нужно ко всему подходить с умом.

Об этом стало известно 27 мая. Обо всем телеведущий и детский врач Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале. Он заявил, что нельзя забывать о негативных последствиях жесткого карантина. Эксперт отметил, что рано или поздно у общества появится иммунитет к коронавирусу, поэтому бессмысленно «закручивать гайки» и бесконечно ограничивать общение или полеты. Комаровский убежден, что ни по чем болезнь однажды станет 70% населения и тогда передача остановится.

Он недоволен тем, что из-за пандемии были отменены плановые хирургические операции и вакцинация детей.

«Нам еще это может аукнуться вспышками, и тогда мы посмотрим, как наши инфекционные больницы будут справляться с ковидом, плюс коклюш, плюс дифтерия, плюс корь»,

— резюмировал доктор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет. Для того, чтобы быть здоровым, достаточно выполнять ряд условий.