Врач Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет

Врач Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет
Нужно заниматься спортом, пояснил Комаровский. Фото: pixabay.com

Для того, чтобы быть здоровым, достаточно выполнять ряд условий.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, как укрепить свой иммунитет, чтобы болеть как можно реже. Для этого необходимо вести активный образ жизни, стараться не есть фаст-фуд и ограничить количество сахара, следить за весом и беречь себя от стрессов.

Комаровский напомнил, как важно испытывать положительные эмоции и посоветовал чаще заниматься сексом. Врач выступил против стерильной среды, так как иммунная система должны контактировать с бактериями. Он подчеркнул, что нет никаких волшебных таблеток для того, чтобы быть сильным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Комаровский рассказал о пьющих во время пандемии. Он заявил, что из-за асоциального образа жизни пьющие люди практически не имеют друзей, их круг общения маленький, так что шансов заразиться инфекцией у них практически

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Врач Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет
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