Комаровский признал, что у пьющих есть одно преимущество во время пандемии

Он заявил, что люди, употребляющие алкоголь, обычно не имеют много друзей.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Он заявил, что у алкоголиков есть одно преимущество перед другими людьми во время распространения коронавируса. Из-за асоциального образа жизни пьющие люди практически не имеют друзей, их круг общения маленький, так что шансов заразиться инфекцией у них практически нет. Один из пользователей, смотревший трансляцию врача на YouTube отметил, что «зараза к заразе не пристает».

Комаровский при этом подчеркнул, что не знает статистику по количеству заболевших коронавирусом среди алкоголиков. Он также добавил, что инфекция опасна для курильщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы лучшие и худшие «друзья» коронавируса. Эксперты рассказали, на каких поверхностях инфекция выживает лучше всего.