Названы лучшие и худшие «друзья» коронавируса

Эксперты рассказали, на каких поверхностях инфекция выживает лучше всего.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем написал в фейсбуке заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов. Он рассказал, что коронавирус живуч на некоторых поверхностях, но на каких-то он живет дольше, на других – меньше. Эксперт заявил, что мыло и любые другие моющие средства эффективно уничтожают вирусы. Зато влага – «лучший друг» инфекции.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 62,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – 555.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коронавирус унес еще три жизни. У них перед смертью диагностировали пневмонию.