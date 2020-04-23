В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

У них перед смертью диагностировали пневмонию.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. В СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» умерли три человека, у которых были сданы анализы на коронавирус и получены положительные результаты. Самому молодому из скончавшихся было 55 лет, самому пожилому – 96 лет. У всех граждан были сопутствующие заболевания – диабет, ожирение и прочие. Перед смертью у пациентов развилась легочно-сердечная недостаточность из-за пневмонии.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 62,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – 555.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за коронавируса число безработных может увеличиться до 70 тысяч. В городе работают 3,3 миллиона граждан. И миллион из них не может продолжать выполнять свои рабочие обязанности из-за введенных ограничений