В Петербурге из-за коронавируса число безработных может увеличиться до 70 тысяч

В городе работают 3,3 миллиона граждан. И миллион из них не может продолжать выполнять свои рабочие обязанности из-за введенных ограничений. Еще 500 тысяч продолжают работать удаленно, что не всегда является эффективным форматом продолжения деятельности, ведь для многих подобное в новинку.

Число официально зарегистрированных безработных к концу апреля составит 30 тысяч. К концу июня количество петербуржцев, потерявших работу, может составить 70 тысяч. Такого показателя в городе не было с середины 1990-х годов. Число безработных тогда переваливало за 60 тысяч. Об этом рассказал председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за две недели самоизоляции число безработных петербуржцев выросло на 14%.