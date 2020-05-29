На Суздальском поймали угонщика автомобилей Hyundai

В Петербурге задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в серии автоугонов. По предварительным данным, он специализировался на машинах Hyundai.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина был задержан 28 мая у одного из домов по Комендантскому проспекту. В этот момент он находился в салоне Mercedes МL 320, принадлежащего другому человеку.

Правоохранители полагают, что мужчина причастен к краже Hyundai Tucson. Машина была припаркована у дома 107 по Суздальскому проспекту. Позднее об её пропаже сообщил владелец.

Полиция также обнаружила угнанный седан Hyundai Genesis. Злоумышленник перегнал авто от дома 118 по Гражданскому проспекту на улицу Шостаковича. Он намеревался её продать, но совершить задуманное ему не удалось в связи с задержанием.

При осмотре Mercedes полицейские обнаружили 25 электронных устройств с логотипом Hyundai и KIA и девять комплектов ключей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах неизвестный похитил грузовик «КамАЗ» 2017 года выпуска.