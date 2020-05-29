Из Мариинской больницы выписали 85-летнюю блокадницу, победившую коронавирус

Из Мариинской больницы выписали 85-летнюю блокадницу, победившую коронавирус
Всю свою жизнь Нина Кременецкая посвятила медицине и спасению жизней людей. Фото: pixabay.com

В пятницу, 29 мая, из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге выписали 85-летнюю Нину Кременецкую, успешно справившуюся с коронавирусной инфекцией.

Жизненная история женщины поразительна: пенсионерка прошла блокаду, побывала в Чернобыле, путешествовала по всему миру, а также закончила 1-ый медицинский институт по специальности «хирург». Нина Валентиновна всю жизнь посвятила медицине, прошла путь от акушера до главврача и награждена титулом заслуженного врача РФ, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Тем не менее, Нина Кременецкая поступила в больницу в тяжелом состоянии, долгое время прогнозы врачей были неутешительны: поражены оказались 95% легких. Однако спустя месяц пребывания в медучреждении, ей удалось победить болезнь, по словам медиков, потому что женщина — настоящий боец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналистка из Японии осветила лечение от коронавируса в столичной клинике.

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