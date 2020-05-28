Японская журналистка рассказала о лечении в московской больнице

Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказала японская журналистка Асука Токуяма в статье для JB Press. Она заявила, что ее госпитализировали в Москве из-за подозрения на коронавирус, потому что выявили сразу несколько серьезных симптомов. Затем выяснилось, что это был плеврит.

В целом журналистка осталась довольна своим пребыванием в больнице. В палате было чисто, мусор выносили несколько раз в день. Медики вели себя доброжелательно, средства индивидуальной защиты выдавались бесплатно. Девушка рассказала, что питание было похоже на диетическое, больше всего ей понравился рыбный суп.

Журналистку порадовало, что ее госпитализировали, несмотря на отсутствие результатов теста – так делают далеко не везде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин считает возможным сохранение ограничений до появления вакцины.