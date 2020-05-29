Житель Петербурга обманул знакомого на 43 миллиона рублей

26 мая 2020 года по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фото: pixabay.com

26 мая 2020 года по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фото: pixabay.com

В Северной столицы раскрыли многомиллионное мошенничество. Местный житель ввел в заблуждение своего приятеля, предложив инвестировать в его бизнес, а на самом деле похитил деньги.

Месяцем ранее, 29 апреля текущего года, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 33-летнего предпринимателя. По предварительной версии, в декабре 2018 года, возле дома на Старо-Петергофском проспекте он предложил своему знакомому сотрудничество. Мошенник рассказал, что занимается организацией концертов и попросил инвестировать в развитие фирмы.

52-летний петербуржец, также владеющий собственным бизнесом, согласился на авантюру и в течение года регулярно переводил деньги аферисту. За это время накопилось почти 43 млн рублей, после чего подозреваемый попросту исчез из поля зрения вместе с деньгами, естественно, не выполнив обязательств. Решается вопрос об избрании ему меры пресеченичя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преступник, обманувший пенсионерку на 150 тысяч тысяч, пришел в полицию с повинной.