Англия стала лидером по смертности от коронавируса в мире

Эксперты считают, что одной из причин этому стало позднее введение карантина в Великобритании.

Как сообщает издание Financial Times, такой вывод основан на анализе статистики смертности в 19 странах мира. После вспышки коронавируса в Соединенном Королевстве было зафиксировано на 59,3 тыс. смертей больше, чем в среднем в прошлых годах. Эксперты утверждают, что коронавирус стал причиной смерти 891 британца на миллион населений.

Этот показатель стал самым высоким среди развитых стран, в частности США, Бельгии, Испании и Италии. При этом, по данным аналитиков, показатели по смертности в России и Бразилии очень низкие, не смотря на большее число случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия поставила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. Прошлое рекордное значение было зарегистрировано 26 и 28 мая.