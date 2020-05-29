В Петербурге разработали новый метод выявления коронавируса

Разработанная система позволяет с высокой точностью диагностировать коронавирус и контролировать все этапы проведения анализа. Фото: pixabay.com

Разработанная система позволяет с высокой точностью диагностировать коронавирус и контролировать все этапы проведения анализа. Фото: pixabay.com

Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге разработали новый способ выделения РНК коронавируса в клиническом материале.

Как сообщают в пятницу, 29 мая, в пресс-службе научно-исследовательского института, Росздравнадзор уже выдал учреждению соответствующий регистрационный документ, согласно которому ученые смогут набирать реагенты для выявления РНК SARS-CoV-2 в клиническом материале с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени.

Создателями уникальной тест-системы стали работники отдела молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института совместно с сотрудниками отдела новых технологий. Новый метод позволит почти безошибочно диагностировать коронавирусную инфекцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Евгений Шляхто, ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизровалась.