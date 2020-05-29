Глава рабочей группы по коронавирусу в Петербурге рассказал о стабилизации пандемии

Глава рабочей группы по коронавирусу в Петербурге рассказал о стабилизации пандемии
Евгений Шляхто. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Глава межведомственной групп при городском правительстве против распространения коронавируса Евгений Шляхто заявил, что ситуацию с пандемией в Петербурге удалось стабилизировать.

Шляхто подчеркнул в эфире телеканала «78», что ситуация по-прежнему остается сложной: при отсутствии роста числа новых зараженных все еще сохраняется высокое число пациентов с внебольничной пневмонией. При этом показатель числа выздоровевших пациентов по отношению к заразившимся растет.

Он отметил, что в период с 25 апреля по 9 мая в городе каждые десять дней удваивалось число новых случаев коронавируса. С 13 мая по 20 мая — это удвоение числа пациентов фиксировали каждые 15 дней, а с 20 числа — уже каждые 20 дней. Это говорит о постепенной стабилизации ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что Россия прошла пик пандемии коронавируса.

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