Путин заявил, что Россия прошла пик пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, ссылаясь на мнение специалистов, что пик распространения COVID-19 в России прошел.

Глава государства в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил о пройденном в России пике распространения коронавирусной инфекции, а также поблагодарил военных специалистов, которые помогали Италии, Сербии и ряду других стран в борьбе с пандемией нового вируса.

«Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — заявил президент на рабочей встрече.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы российские регионы, преодолевшие пик коронавируса. Единственными регионами РФ, которые прошли пик заражений коронавирусной инфекцией, стали Москва и Московская область.