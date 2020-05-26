Путин заявил, что Россия прошла пик пандемии коронавируса

Путин заявил, что Россия прошла пик пандемии коронавируса
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, ссылаясь на мнение специалистов, что пик распространения COVID-19 в России прошел.

Глава государства в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил о пройденном в России пике распространения коронавирусной инфекции, а также поблагодарил военных специалистов, которые помогали Италии, Сербии и ряду других стран в борьбе с пандемией нового вируса.

«Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — заявил президент на рабочей встрече.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы российские регионы, преодолевшие пик коронавируса. Единственными регионами РФ, которые прошли пик заражений коронавирусной инфекцией, стали Москва и Московская область.

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