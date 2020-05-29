Ученые выявили наиболее распространенный симптом легкой формы коронавируса

Потеря вкуса при COVID-19 может объясняться способностью вируса связываться с так называемым рецептором ACE-2, который экспрессируется в эпителиальных клетках языка и рта. Фото: pixabay.com

Потеря вкуса при COVID-19 может объясняться способностью вируса связываться с так называемым рецептором ACE-2, который экспрессируется в эпителиальных клетках языка и рта. Фото: pixabay.com

Американские ученые из Университета Толедо в штате Огайо установили, что практически половина зараженных COVID-19 отмечают, что страдают от потери вкуса.

Специалисты отмечают, что ранее этот симптом связывали с влиянием других признаков, таких как сильный кашель, повышенная температура, лихорадка, проблемы с дыхательной системой. Однако сейчас выяснилось, что это «независимый» симптом, встречающийся и в легкой, и в тяжелой форме коронавируса.

Эксперты задействовали в исследовании более 800 пациентов, 49,8% из которых наблюдались проблемы с ощущением вкуса. Ученые также предполагают, что реальная распространенность этого симптома выше.