Коронавирус ударил по промышленности в Петербурге сильнее, чем в других регионах

При этом ряд отраслей смог даже увеличить обороты. К ним относятся неавтомобильное производство транспортных средств, производство изделий из дерева, табака и табачных изделий, а также производство текстильных изделий, в первую очередь медицинских масок. Фото: pixabay.com

При этом ряд отраслей смог даже увеличить обороты. К ним относятся неавтомобильное производство транспортных средств, производство изделий из дерева, табака и табачных изделий, а также производство текстильных изделий, в первую очередь медицинских масок. Фото: pixabay.com

Только по итогам апреля текущего года оборот петербургских предприятий снизился на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Наибольший упадок переживают промышленные предприятия Северной столицы. Показатели города в этом секторе в три раза хуже, чем в среднем по стране. Согласно сведениям Петростата, в апреле индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге снизился на 20,4%, тогда как в России в целом уровень падения составил 6,6%.

Тяжесть положения заключается также в том, что для города промышленность имеет огромное значение, она составляет около 20% общего оборота организаций, передает РБК. Сильнее всего от коронавирусного кризиса пострадали заводы, занимающиеся обработкой, автомобильная и пишевая промышленность, а также нефтяная отрасль.