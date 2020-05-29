Коронавирус ударил по промышленности в Петербурге сильнее, чем в других регионах

Только по итогам апреля текущего года оборот петербургских предприятий снизился на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
Наибольший упадок переживают промышленные предприятия Северной столицы. Показатели города в этом секторе в три раза хуже, чем в среднем по стране. Согласно сведениям Петростата, в апреле индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге снизился на 20,4%, тогда как в России в целом уровень падения составил 6,6%.
Тяжесть положения заключается также в том, что для города промышленность имеет огромное значение, она составляет около 20% общего оборота организаций, передает РБК. Сильнее всего от коронавирусного кризиса пострадали заводы, занимающиеся обработкой, автомобильная и пишевая промышленность, а также нефтяная отрасль.