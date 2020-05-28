Завод Nissan в Петербурге опять приостановит работу на три недели

Японо-французский альянс Renault - Nissan - Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Фото: pixabay.com

Японо-французский альянс Renault - Nissan - Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Фото: pixabay.com

Петербургский филиал завода японского автопроизводителя Nissan вынужден остановить производство с 29 мая по 30 июня.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе автомобильной компании. Причиной таких изменений стало резкое падение спроса на машины из-за бушующей во всем мире пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА Новости. В пресс-релизе отмечается, что Nissan понес серьезные потери из-за COVID-19.

Хотя завод вернулся к работе лишь 18 мая, сложная ситуация на автомобильным рынке заставляет предприятие снова остановить производство уже спустя две недели после открытия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский автобренд может сократить до 20 тысяч работников на своих заводах по всему миру. Это связано с серьезным кризисом, в котором оказалась компания после скандала с экс-директором Карлосом Гоном и пандемии коронавируса.