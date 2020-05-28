Завод Nissan в Петербурге опять приостановит работу на три недели

Завод Nissan в Петербурге опять приостановит работу на три недели
Японо-французский альянс Renault - Nissan - Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Фото: pixabay.com

Петербургский филиал завода японского автопроизводителя Nissan вынужден остановить производство с 29 мая по 30 июня.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе автомобильной компании. Причиной таких изменений стало резкое падение спроса на машины из-за бушующей во всем мире пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА Новости. В пресс-релизе отмечается, что Nissan понес серьезные потери из-за COVID-19.

Хотя завод вернулся к работе лишь 18 мая, сложная ситуация на автомобильным рынке заставляет предприятие снова остановить производство уже спустя две недели после открытия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский автобренд может сократить до 20 тысяч работников на своих заводах по всему миру. Это связано с серьезным кризисом, в котором оказалась компания после скандала с экс-директором Карлосом Гоном и пандемии коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобили завод nissan санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собак научили распознавать коронавирус по запаху
В Петербург прибыли первые троллейбусы поставки 2020 года
Росприроднадзор разберется в обстоятельствах загрязнения реки Оккервиль ...
Завод Nissan в Петербурге опять приостановит работу на три недели
В Петербурге зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году
«СКА», «Амур» и «Металлург» обменялись ...
В Петербурге мошенники заставили старушку купить БАДы на 250 тысяч, убедив ...
Аферистка-«туроператор» обманула 50 жителей Петербурга на 5 млн рблей