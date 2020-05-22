Nissan Motor может сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру

Японо-французский альянс Renault - Nissan - Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Фото: pixabay.com

Японо-французский альянс Renault - Nissan - Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Фото: pixabay.com

Японский автопроизводитель Nissan может начать массовые сокращения сотрудников на заводах по всему миру. Это вызвано падением прибыли.

В первую очередь, сокращение производства коснется европейских и активно развивающихся стран. Тем не менее, официального подтверждения намерениям компании нет, о планирующихся увольнениях заявляет японское издание Kyodo. По сведениями СМИ, Nissan также может реструктурировать главный завод в Японии.

Также есть неподтвержденная информация о планах по закрытию предприятия в Барселоне, которую опубликовала газета Nikkei. Производство было рассчитано на объем около 200 тысяч машин в год, тогда как по итогам работы выпущено лишь 55 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский филиал завода Nissan вернулся к производству спустя полтора месяца без работы.