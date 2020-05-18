Завод Nissan в Петербурге возобновил работу

Спустя полтора месяца перерыва в работе автомобильный завод Nissan в Петербурге снова начинает собирать машины в две смены.

По словам официального представителя японской компании, работа на предприятии ведется с обязательным соблюдением всех требований санитарной безопасности. В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции у всех сотрудников проверяют температуру, снабжают СИЗ и дезинфицирующими средствами.

Кроме того, на производстве соблюдается социальная дистанция, передает ТАСС. Часть работников завода, для кого это возможно, продолжают трудиться в удаленном режиме. Компания активно использует формат онлайн-конференций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производство Huyndai в Северной столице также возобновилось в полном объеме. К работе вернулись более 2 тысяч людей.