В 2ГИС составили рейтинг восстановления городов России после пандемии

Средний показатель по стране - 66%, что говорит о наличии положительной динамики, но все еще осложненном ограничениями положении.Фото: pixabay.com

Средний показатель по стране - 66%, что говорит о наличии положительной динамики, но все еще осложненном ограничениями положении.Фото: pixabay.com

Компания 2ГИС составил рейтинг восстановлений российских городов после пандемии коронавируса. Эксперты взяли за 100% показатели мобильности жителей и активного спроса на товары и услуги в марте 2020 года.

Исходя из этого условия, ни один участник исследования пока не вернулся к привычной жизни в полном объеме. Отметим, что в рейтинге собраны 60 крупных городов России. В среднем, уровень восстановления по стране составил 66%. Наиболее благоприятная обстановка сейчас в Новокузнецке (88%), Набережных Челнах (85%), Кемерово, Магнитогорске (84%) и Кургане (81%).

Самые низкие показатели у Москвы, Сочи (по 42%), Санкт-Петербурга, Махачкалы (по 50%)и Ростова-на-Дону(64%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июня в Северной столице начнут постепенно снимать ограничительные меры, введенные из-за пандемии.