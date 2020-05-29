С 1 июня в Петербурге начнут смягчать ограничительные меры

С 1 июня в Петербурге начнут смягчать ограничительные меры
Тем не менее, Петербургу предстоит еще многое преодолеть, чтобы окончательно вернуться к привычной жизни. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

С начала июня в Северной столице приступят к первому этапу выхода из ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом уведомили в четверг, 28 мая, в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов отметил, что эпидемиологическая ситуация все еще напряженная, однако сейчас «есть тенденция к замедлению». Губернатор также рассказал, что в течение последней недели коэффициент распространения COVID-19 удается удерживать на уровне единицы, хотя и очень большой ценой.

Будет смягчен масочно-перчаточный режим, откроют посещение кладбищ (только в СИЗ), а самоизоляция для людей старше 65 лет будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три района Ленинградской области стали лидерами по количеству выздоравливающих от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ограничительные меры санкт-петербург смягчение ограничений
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чиновница из Бурятии извиналась за слова о том, что «с голоду никто не ...
Все жертвы коронавируса в Ленобласти входили в зону риска
В Петербурге разработали новый метод выявления коронавируса
С 1 июня в Петербурге начнут смягчать ограничительные меры
Названо имя нового председателя Общественной палаты Петербурга
Смольный: в больницах для пациентов с COVID-19 нет острого дефицита кадров
Германия грозится ввести санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг
Петербург и Щеглово с 1 июня свяжет автобус