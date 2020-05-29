С 1 июня в Петербурге начнут смягчать ограничительные меры

Тем не менее, Петербургу предстоит еще многое преодолеть, чтобы окончательно вернуться к привычной жизни. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Тем не менее, Петербургу предстоит еще многое преодолеть, чтобы окончательно вернуться к привычной жизни. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

С начала июня в Северной столице приступят к первому этапу выхода из ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом уведомили в четверг, 28 мая, в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов отметил, что эпидемиологическая ситуация все еще напряженная, однако сейчас «есть тенденция к замедлению». Губернатор также рассказал, что в течение последней недели коэффициент распространения COVID-19 удается удерживать на уровне единицы, хотя и очень большой ценой.

Будет смягчен масочно-перчаточный режим, откроют посещение кладбищ (только в СИЗ), а самоизоляция для людей старше 65 лет будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три района Ленинградской области стали лидерами по количеству выздоравливающих от коронавируса.