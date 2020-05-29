Индекс самоизоляции в Петербурге остается в «оранжевой» зоне

Гражданам надоело сидеть дома, и они стремятся как можно больше гулять.

Об этом стало известно сегодня вечером, 29 мая. Обо всем сообщил сервис «Яндекса». В Санкт-Петербурге индекс самоизоляции в половину девятого составляет 2,6 балла. До введения ограничений в связи с распространением коронавируса он был бы практическим таким же – очевидно, что граждане перестали соблюдать режим самоизоляции из-за усталости и хорошей погоды. Таким образом, несмотря на неблагополучную эпидемиологическую обстановку, индекс остается в «оранжевой» зоне, то есть людей на улицах города довольно много. В течение дня он опускался в «красную» зону с показателем 1,1 балл.

Получше ситуация в других городах Северо-Запада России. В Москве индекс самоизоляции составляет 3,1 балла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции утром в Петербурге упал до 3,2. До ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа соответствующий индекс в это время в Петербурге составлял 1,6.