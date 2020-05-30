В Бразилии снова зафиксировали рекорд по новым случаям заражения коронавирусом

В Бразилии за сутки зафиксировали почти 27 тысяч заражений коронавирусом — это очередной максимум, погибли 1124 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.

Всего в стране подтверждены 465 166 случаев COVID-19, за сутки выявлены 26 928 новых заражённых. С начала пандемии в Бразилии от коронавируса скончались 27 878 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

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