В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом, кроме того зарегистрировано четыре бессимптомных носителя, выздоровели 11 пациентов, летальных случаев нет, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 999 случаев заражения коронавирусом, 78 302 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

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