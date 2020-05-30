Инфекционист объяснила, чего не хватает больным с COVID-19

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова рассказала, что пациентам, госпитализированным с коронавирусом, из-за средств защиты врачей не хватает зрительного и тактильного контактов с врачами.

«Зрительный контакт нарушен, тактильный тоже часто не такой, какой необходим пациенту. Поэтому пациенты сейчас страдают от дефицита внимания», — пояснила она, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

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