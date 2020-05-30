Врач советует летом меньше передвигаться по городу из-за коронавируса

Заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова посоветовал летом меньше передвигаться не только по России, но и по городу из-за ситуации с коронавирусом.

«Думаю, что надо будет соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, все мероприятия, касаемые гигиены…, и ограничить передвижения не только по России, но и максимально ограничить движения по городу – в пределах работы, дома, магазина», — советует она, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

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