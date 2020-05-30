В Китае опровергли версию об источнике коронавируса на рынке в Ухане

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был источником распространения коронавируса нового типа. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.

Ученые изучили образцы животных, которые продавались на рыке в Ухане. Результаты их тестов на коронавирус оказались отрицательными. Это означает, что они не могли заразить покупателей, пишет DailyMail.

«Выяснилось, что рынок — одна из жертв», — сказал глава Национального центра по профилактике и контролю заболеваний в интервью на радио.

Версия о том, что коронавирус возник в летучих мышах, прежде чем был передан людям, по словам ученых, подтвердилась. Место заражения по-прежнему неизвестно.

«Это вирус животного происхождения, который перешел возможно от летучих мышей к людям, возможно через другое животное, возможно через домашний скот. У нас пока нет данных, где и как», — сказал зоолог Джорджтаунского университета Колин Карлсон.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 год. Ученые установили, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае за сутки выявили восемь новых случаев коронавируса.