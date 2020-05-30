В Таиланде выявили один новый случай заражения коронавирусом

В Таиланде за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом, летальных случаев нет. Об этом заявил помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.

Он отметил, что новый пациент – гражданин Таиланда, студент, вернувшийся из Саудовской Аравии. Сейчас он находится в карантинном центре.

По последним данным, в Таиланде с начала пандемии коронавирусом заразились 3 077 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.