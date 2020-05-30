В Индии число выявленных случаев коронавируса выросло почти на восемь тысяч

В Индии число выявленных случаев коронавируса выросло почти на восемь тысяч
Коронавирус. Фото: pixabay

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за минувшие сутки возросло более чем на 7,9 тысячи и достигло 173 763, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Всего в стране на лечении находятся 86 422 человека. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов – 11 264 человека, всего выздоровело 82 369 человек. Умерли 4 971 человек (265 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 индия коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на карантине находится 3656 человек
Во Всеволожском районе девушка чуть не зарезала своего сожителя
В Красном Селе мужчина угнал Mitsubishi и сдал его на металлолом
В Приморском районе мужчина открыл стрельбу с балкона
В Индии число выявленных случаев коронавируса выросло почти на восемь тысяч
Закрашенное граффити с Бродским перенесли на крышу такси
Ресторан на Римского-Корсаков оштрафовли на 400 тысяч за работу в пандемию
В Германии за сутки зафиксировали 738 случаев заражения коронавирусом