В Индии число выявленных случаев коронавируса выросло почти на восемь тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за минувшие сутки возросло более чем на 7,9 тысячи и достигло 173 763, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Всего в стране на лечении находятся 86 422 человека. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов – 11 264 человека, всего выздоровело 82 369 человек. Умерли 4 971 человек (265 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

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