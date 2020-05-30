В Красном Селе мужчина угнал Mitsubishi и сдал его на металлолом

В Красном Селе мужчина угнал Mitsubishi и сдал его на металлолом
Возбуждено уголовное дело.Фото: Pixabay

В Красносельском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль и сдал его на металлолом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение об угоне в Красном Селе. На улице Спирина злоумышленники угнали Mitsubishi Galant стоимостью 150 тысяч рублей. В конце мая полиция задержала подозреваемого. Им оказался мужчина 1985 года рождения.

Угнанный автомобиль был сдан в пункт приема металлолома и утилизирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в серии автоугонов. По предварительным данным, он специализировался на машинах Hyundai.

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