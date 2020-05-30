В России выявлено 8 952 новых случая заражения коронавирусом

В России выявлено 8 952 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 952 новых случая коронавируса и 181 смертельный случай. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 396 575 зараженных, 4 555 погибших, выздоровело 167 469 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Москве ( 2 367), Московской области (735) и Петербурге (365).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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