В России за сутки вылечились от коронавируса 8 212 человек

В России за сутки вылечились от коронавируса 8 212 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В России за сутки от коронавируса выздоровели 8 тыс. 212 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 396 тыс. случаев заражения. Всего выздоровели 167 тыс. 469 пациента. За весь период в стране скончались 4 тыс. 555 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человек. Скончались 361 775 человек, при этом 2 577 225 выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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