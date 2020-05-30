С 1 июня В Петербурге количество дежурных групп в детских садах увеличится

Их станет на 363 больше, чтобы за детьми было кому приглядывать.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщили в комитет по образованию. В связи с принятым решением о смягчении мер предосторожности, введенных из-за пандемии коронавируса, в Санкт-Петербурге откроются дополнительные 363 дежурные группы в детских садах. Отмечается, что они и сейчас пользуются спросом – в 130 групп ходят 5,5 тысяч детей. Власти прислушались к жалобам родителей на нехватку мест.

Все дежурные группы проработают как минимум до 14 июня. До этого числа плата за детсады была отменена. Всем воспитанникам дошкольных учреждений все еще положены сухпойки, то же касается школьников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в июне детские лагеря в Ленобласти останутся закрытыми. Губернатор Александр Дрозденко также направил письмо главе Петербурга Александру Беглову, в котором объяснил, что обеспокоен намерениями частных компаний организовать детских отдых в неблагоприятное время