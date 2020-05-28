В июне детские лагеря в Ленобласти останутся закрытыми

Открыть детские оздоровительные лагеря Ленинградской области в июне не получится из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Региональные власти напоминают, что пока отправлять детей на летний отдых — небезопасно, да и сами организации закрыты. В пресс-службе правительства Ленобласти подчеркнули, что нарушения правил и незаконная работа ДОЛ будут жестко пресекаться.

Губернатор Александр Дрозденко также направил письмо главе Петербурга Александру Беглову, в котором объяснил, что обеспокоен намерениями частных компаний организовать детских отдых в неблагоприятное время. Дрозденко отметил, что за кемпинг-лагеря и другие аналогичные мероприятия петербургских коммерсантов будут штрафовать и привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор опубликовал официальные рекомендации по работе детских оздоровительных лагерей.