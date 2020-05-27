Стали известны рекомендации для детских лагерей

Роспотребнадзор опубликовал официальный документ. Поехать на летний отдых дети смогут, но не скоро.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для детских лагерей, которые позволят летнему отдыху состоятся. Отмечается, что учреждения будут открыты только на третьем этапе смягчения ограничений, так что нужно ждать. Ведомство требует усиление контроля за здоровьем детей и сотрудников лагерей, но маски им разрешат не носить.

В документе сказано, что юные россияне смогут отдыхать не только в тех регионах, где проживают. Те, кто живут в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, поедут также в соседние регионы. Так что петербуржцы могут смело рассчитывать на лето, проведенное в Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детские лагеря в Петербурге могут открыть в середине июня. Такое развитие событий возможно в том случае, если в городе будет улучшаться эпидемиологическая ситуация. В Петербурге к открытию уже готовы 13 детских лагерей и 68 лагерей в Ленобласти.