Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»

Валерия назвала большинство аудитории &#171;дебильной&#187;
Валерия. Фото: https://www.instagram.com/valeriya/

Певица заявила, что не собирается участвовать в различных челленджах.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out. По заданию звезде нужно было позвонить Валерии и предложить ей выполнить несколько челленджей в Instagram-аккаунте, чтобы «хайпануть». Когда Цой зачитала коллеге предложение, той оно не понравилось, и она высказала все, что об этом думает.

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала. <…> Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато»,

— сказала певица.

Валерию тут же осудили в социальных сетях за грубые слова о поклонниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Валерия поддержала Тодоренко во время скандала из-за слов о насилии. Певица уверена, что артистка могла сказать что-то оскорбительное по неосторожности.

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