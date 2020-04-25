Валерия поддержала Тодоренко во время скандала из-за слов о насилии

Певица уверена, что артистка могла сказать что-то оскорбительное по неосторожности.

Об этом стало известно 25 апреля. Обо всем рассказали певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Газета.ru». Они заступились за телеведущую Регину Тодоренко, которую травят в социальных сетях из-за слов о домашнем насилии со стороны мужчин. Пригожин заверил, что Валерия не терпит подобного отношения к теме, но даже она сменила гнев на милость. Дело в том, что певица против травли и считает, что уничтожать Тодоренко нельзя.

«Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все»,

—добавил Пригожин.

Напоминаем, что блогер заявила, что не понимает женщин, которые жалуются на насилие со стороны мужей. Тодоренко не стала бы так поступать и вообще считает, что нужно думать, с кем связываешь свою жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Регина Тодоренко лишилась звания «Женщина года» из-за слов о насилии.